Mansour Faye rend hommage à Me Pape Jean Seye

Ce matin, nous avons accompagné notre ami et frère, Maître Pape Jean Seye, arraché récemment à notre affection, à sa dernière demeure aux cimetières de Marmiyal.

Les circonstances de son décès, brusque et brutale, nous rappellent l’impératif de placer la vérité au centre de nos actions de tous les jours, comme ce fût son cas.

Des liens forts d’amitié et de fraternité nous ont tout le temps lié malgré nos relations professionnelles et familiales. Il fût un véritable conseiller pour moi.

Je mesure la douleur et la tristesse qui se sont emparées de tout le pays, de toute la ville de Saint-Louis et particulièrement des quartiers de Balacoss et de Ndiolofene.

Ses actions de bienfaisance dépassaient de loin son cadre familial et amical.

Pape Jean aura été un homme social et sociable, prompt à aider son prochain, le tout dans une discrétion qui force le respect et l’admiration.

J’en suis la preuve vivante pour avoir bénéficié de sa bonté, de sa générosité et de son soutien dans des circonstances que la décence m’empêche d’évoquer ici.

Je voudrais, au nom du Conseil Municipal de Saint-Louis, du Président du Conseil Départemental, de ses collègues élus ainsi que les populations et en mon nom propre, présenter mes condoléances les plus émues à sa famille, biologigue et judiciaire.

Ces condoléances vont également au Chef de l’Etat, le Président Macky SALL, et au gouvernement dont particulièrement mon collègue le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Maître Malick Sall, de même que tous les agents des différents corps de notre justice.

A l’image de ses parents et amis de Saint-Louis, ces derniers ont perdu leur collègue, frère et compagnon de formation et d’exercice.

Puisse son âme reposer en paix à Janatou Firdawsi auprès des saints du Bon Dieu !

Puisse le Bon Dieu l’Y accepter pour tout le bien qu’il a eu à accomplir alors qu’il était sur cette terre!

Adieu cher frère, adieu mon confident, adieu mon ami!

Les larmes sont parfois une réponse inappropriée à la mort. Quand une vie a été vécue vraiment honnêtement, vraiment avec succès, la meilleure réponse à la ponctuation finale de la mort est un sourire et…des prières.

Reposes en paix PJS