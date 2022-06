Marche annulée de Yewwi…les bons offices de Babacar Ngom et…

LES BONS OFFICES DE MILITANTS DE LA PAIX POUR UN DENOUEMENT HEUREUX

Babacar Ngom Président du Club des Investisseurs Sénégalais et Alioune Tine de la société civile viennent de réussir un acte citoyen de haute portée républicaine

Après avoir rencontré le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome, les deux personnalités (Babacar Ngom et Alioune Tine) ont été reçues par les leaders de la Coalition Yewwi Askan Wi ce mercredi 29 juin 2022.

Au menu de leurs entretiens: préserver les acquis démocratiques du Sénégal tant chantés un peu partout dans le monde mais également œuvrer pour une paix sociale dans notre pays.

Un appel qui a reçu un écho favorable auprès des différentes forces politiques impliquées dans la recherche de la Paix au Sénégal.

Une initiative à consolider et à préserver dans un Sénégal de Paix et de respect des règles démocratiques en vue des prochaines échéances électorales.

Le temps est donc venu pour chaque compatriote de se sentir concerné plus que jamais par les troubles que traverse notre pays et de s’investir entièrement pour jouer aux bons offices et pouvoir offrir à toutes et à tous les dénouements et jours heureux qui caractérisent notre tradition de téranga sénégalaise.

Mbaye Diouf

Journaliste