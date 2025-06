Marché Uemoa : Le Sénégal à la recherche de 380 milliards

Le Sénégal se lance à nouveau sur le marché régional à la recherche d’un montant global de 380 milliards réparti en deux émissions prévues les 27 juin et 3 juillet.

La première est une émission simultanée de bons assimilables du trésor et d’obligations assimilables du trésor prévue le 27 juin prochain pour un montant de 205 milliards. Il s’agit d’un BAT et de deux OAT d’une maturité de 3 et 5 ans avec des taux d’intérêt respectifs de 6,30 et 6,45%.

Cette émission a pour but de « mobiliser l’épargne des personnes physiques et morales en vue d’assurer la couverture des besoins de financement du budget de l’État du Sénégal ».

Presque une semaine après l’émission du vendredi 27, Dakar retournera sur le marché le jeudi 3 juillet pour un montant de 175 milliards. Cette fois, il s’agit d’une émission simultanée de BAT (un an) et d’OAT de 3 et 5 ans pour un taux d’intérêt respectif de 6,3% et 6,45%.

Ces levées de fonds interviennent dans un contexte de refus de la part du Fmi de débloquer des fonds en faveur du Sénégal. Un nouveau programme est d’ailleurs prévu avec le Fmi. Mais quand est-ce qu’il verra le jour ? Difficile de répondre.

Mais si l’on en croit le Pm Sonko, il n’y a pas de quoi s’alarmer. « Le programme avec certains bailleurs multilatéraux, notamment le FMI, est suspendu depuis un an. Aucun décaissement n’a été effectué en faveur du Sénégal, mais le Sénégal tient bon. (…) Nous avons les capacités et les moyens de compter d’abord sur nous-mêmes», avait-il affirmé lors du Forum d’investissement « Fii Sénégal ».

Cependant, le Sénégal ne semble pas bénéficier des mêmes avantages que son rival, la Côte d’Ivoire. Abidjan sera sur le marché le 25 juin pour 65 milliards, mais les taux d’intérêt qu’il propose sont beaucoup plus faibles, puisqu’étant de l’ordre de 5,7% sur trois ans à 6% sur 7 ans.

Avec Seneweb