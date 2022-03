Marie Paule Adjé fait une grande annonce qui déçoit ses fans…

Toujours fidèle à elle-même quand elle apparaît sur les écrans de télé et dans des séries, Marie Paule Adjé a pris la décision de ne pas prendre part à la Saison 2 de la série « IMPACT ». Cette triste annonce déçoit déjà ses fans les plus fidèles et ceux qu’elle a glanés grâce à la série.

Ancienne chroniqueuse à succès de l’émission C’Midi diffusée sur la chaîne RTI 1, Marie Paule Adjé s’est fait connaître par le grand public grâce à son aisance devant la caméra, sa palette assez large et son charisme qui ne laisse personne indifférent. Partie de la RTI 1, la jeune dame offre aujourd’hui ses services à la chaîne Life TV. Mais à côté de son succès sur les plateaux des chaînes de télévision, Marie Paule Adjé excelle aussi dans le cinéma.

Elle avait fait son apparition sur les petits écrans en 2012 en tant qu’actrice dans la série ivoirienne à succès « Teenager » et a véritablement ébloui dans la série sénégalaise « IMPACT » diffusée sur plusieurs chaînes à travers le continent. A l’issue de la Saison 1, celle qui a joué le rôle de Jessica Gradel avait mis tout le monde d’accord.

Malheureusement, pour la Saison 2, Marie Paule Adjé a décidé de ne pas continuer l’aventure. Elle l’a annoncé à ses fans sur sa page Facebook ce samedi 05 mars. « Je viens vous annoncer une mauvaise nouvelle. Mais je commence en m’excusant pour ce choix. Je sais que vous aimez le couple Moussa et Jess et vous savez à quel point j’ai pris plaisir à jouer dans la série Impact ! J’ai décidé de ne pas faire partie de la Saison 2 de la série. Mais rassurez-vous, on se retrouve très bientôt pour d’autres aventures », a-t-elle déclaré dans son message.

Déçus, ses fans n'ont pas manqué de le lui faire savoir même si, au final, ils sont obligés d'accepter la décision.