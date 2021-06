Marième Soda Ndiaye interpelle le gouvernement sur l’indemnisation des impactés du port de Bargny-Sendou

Chers compatriotes, j’ai saisi, conformément aux dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le Président Moustapha NIASSE et adressé une question écrite au Ministre des Finances et du Budget concernant l’indemnisation des populations officiellement recensées au nombre de plus de 500 impactés agricoles du Port Minéralier et Vraquier de Bargny-Sendou.

« Monsieur le Ministre des Finances et du Budget, dans le cadre de la construction du Port minéralier et vraquier de Bargny- Sendou, des populations officiellement recensées au nombre de plus de 500 impactés agricoles sont en attente d’une indemnisation, pour cause d’utilité publique depuis bientôt trois années.

Cette attente dure encore, en dépit de plusieurs instructions du Chef de l’Etat demandant, au Gouvernement, de diligenter ce dossier (Voir communiqués du conseil des ministres).

Certes, les autorités administratives ont montré de la bonne volonté en vue d’un règlement définitif de cette situation. Toutefois, les assurances données aux populations tardent à se matérialiser. En effet, le paiement, récemment annoncé pour le mois de mai dernier des compensations dédiées aux impactés, n’est toujours pas effectif.

Or, nous constatons, pendant ce temps, que sur les lieux, les travaux de construction du Port avancent et pourraient aboutir à un démarrage effectif des activités de cette infrastructure portuaire en 2022.

Dans l’optique de mettre fin à cette longue attente de la part des populations de Bargny-Sendou et en vue de contenir les frustrations qui se perçoivent de plus en plus eu égard au manque d’informations sur cette situation, nous vous saurions gré, en votre qualité de Ministre des Finances et du Budget, de bien vouloir nous dire quand est-ce-que le paiement des indemnisations sera réalisé.

A défaut, nous vous serions reconnaissante, Monsieur le Ministre, de bien vouloir tenir informée la représentation nationale des facteurs de blocage tendant à retarder le paiement desdites indemnités ».

Honorable Députée Marième Soda NDIAYE

Fait à Dakar,

le 16 Avril 2021