Marigot de Mbao : Les populations toujours en ordre de bataille

Les populations de Mbao ne décolèrent toujours pas. A travers un communiqué transmis à xibaaru, ils dénoncent le silence assourdissant du Gouvernement du Sénégal sur la question du marigot et ce malgré la campagne soutenue de communication. Ils sont aussi exacerbés par le projet de départementalisation de Keur Massar, zappant ainsi Mbao qui « jadis lieu de décision de la Communauté Lébou du Cap vert ».

Voici l’intégralité du communiqué conjoint fait par les deux plateformes de la commune :

Le 13 septembre 2020, les Plateformes pour le Développement Durable de Mbao (PDDM) et Commune de Mbao Suggestions (CMS) avaient fini d’apporter un cinglant démenti à Monsieur le Ministre de l’eau et de l’assainissement en ce qui concerne l’absence d’un investissement sérieux au niveau du marigot de Mbao et d’attirer l’attention du Gouvernement du Sénégal sur la menace qui guette le patrimoine immatériel de Mbao à cause de la brèche ouverte sur le front de l’océan Atlantique. Mieux, ces deux entités soutenues par les autorités religieuses et coutumières, des personnalités culturelles et sportives de Mbao avaient donné un ultimatum de 72 heures aux autorités pour des réponses concrètes quant à la prise en compte du marigot dans les plans ORSEC et DLCI (urgence et court terme) prévue dans un fonds commun et estimé à 117 milliards d’ici 2022.

Le silence assourdissant du Gouvernement du Sénégal sur la question du marigot et ce malgré la campagne soutenue de communication, renseignait à suffisance sur le manque de considération et le mépris des populations mbaoises créant par la même occasion un mécontentement général et viscéral chez elles. Cette tension électrique sourdine fut exacerbée par le projet de départementalisation de Keur massar annoncé par Monsieur le Président de République le 17 septembre 2020, zappant ainsi Mbao jadis lieu de décision de la Communauté Lébou du Cap vert. Sur la question de la dénomination du futur département, des voix plus autorisées se prononceront sous peu pour donner la position de Mbao sur ce sujet.

Pour revenir à la question du Marigot de Mbao, le Maire de la Commune nous a fait part d’une invitation express le vendredi 18 septembre 2020 à 10 h 47 pour accueillir sur le site une délégation de l’Agence de Développement Municipale (A.D.M.) dirigée par le Secrétaire Général de ladite structure.

Ce dernier a tenu à confirmer l’urgence d’intervenir sur le marigot sur instruction de la Présidence de la République en réalisant un aménagement concerté et inclusif avec les populations.

Une visite guidée par le Maire a permis de faire le tour au niveau de Grand Mbao, Petit Mbao et Kamb et effectué les constats nécessaires en attendant un prochain déplacement avec l’ADM et l’autorité municipale au niveau de Mbao Peulh.

Malgré cette visite des techniciens de l’Agence de Développement Municipal qui suscite l’espoir d’une prise en compte du marigot dans les plans précités, les populations au travers des Plateformes Communes de Mbao Suggestions et Développement durable de Mbao, ne décolèrent pas et attendent des autorités du concret dans un très court délai à savoir le dragage et l’aménagement du marigot en amont et en aval. Sans quoi elles se réservent le droit de trouver des solutions populaires et endogènes pour le marigot de Mbao.

Fait à Mbao, le 20 septembre 2020

Les Parties prenantes

Pour P.D.D.M.

Pour C.M.S