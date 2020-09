Scandale sexuel à Mbao : Le directeur d’un internat arrêté pour détournement de mineur

M.N, directeur d’un internat situé à Mbao est dans de sales draps. Il a été déféré au parquet, vendredi dernier, pour détournement de mineure. Le mis en cause a été interpellé suite au signalement de la mère depuis Paris, de sa présumée victime, une fille de 15 ans, rapporte Libération dans sa parution du jour.

Selon le journal, la dame F.T., qui réside à Paris, s’est présentée devant la Brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris, pour dénoncer des faits d’agressions sexuelles dont serait victime sa fille D.D. La mère de la victime, qui vit à Paris avec son époux, avait laissé sa fille étudier dans cet internat situé à Mbao. Elle révèle qu’en fouillant le téléphone de a fille, elle est tombée sur des vidéos et photos pornographiques que le directeur lui envoyait à via whatshapp.

Entendue, toujours à Paris, D. D a affirmé que M. N la conduisait souvent dans sa chambre et lui demandait de le masser. « Il mettait aussi son sexe dans ma bouche et me montrait des photos d’hommes nus. Il a tenté de me pénétrer un jour sans y arriver », a-t-elle relaté.

En retenant les faits de corruption de mineure par personne ayant autorité, le procureur de Paris a pris contact avec son homologue de Dakar qui a automatiquement saisi la brigade des mœurs. Cueilli et interrogé sous le régime de la garde à vue au commissariat central, M. N jure qu’il entretenait une relation sérieuse avec la mineure et qu’il prévoyait même de la demander en mariage une fois que ses parents seraient revenus à Dakar.

