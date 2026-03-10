Maroc : Procès en appel des supporters sénégalais

Le Tribunal de Rabat avait condamné, le 19 février dernier, dix-huit supporters sénégalais à des peines allant de six mois à un an de prison ferme, assorties d’amendes, pour leur implication dans les violences survenues lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Alors que le jugement semblait clore le dossier, le parquet et les parties civiles ont interjeté appel. Le procès en appel est fixé au 16 mars 2026.

Dans une interview accordée à L’Observateur, l’avocat des condamnés, Me Patrick Kabou, a expliqué que la défense avait anticipé cette éventualité en dénonçant publiquement la sévérité des peines initiales, espérant dissuader le parquet de demander un durcissement. Selon lui, l’acharnement du ministère public s’explique par la pression de l’opinion locale et des policiers marocains constitués partie civile, certains ayant déclaré être dans l’incapacité de reprendre leur travail.

Le parquet considère par ailleurs qu’il serait injuste que des ressortissants étrangers bénéficient de sanctions plus légères que celles infligées à des Marocains dans des affaires similaires. Les dommages et intérêts fixés entre 1.000 et 2.000 dirhams (65.000 à 130.000 FCFA) ont également été jugés insuffisants par les victimes.

En première instance, la défense avait choisi de ne pas faire appel, dénonçant une « violation des droits de la défense » et une « prise d’otages » de ses clients. Pour l’audience du 16 mars, Me Kabou entend concentrer ses arguments sur la nullité de la procédure et mettre en avant le comportement exemplaire des détenus en prison, dans l’objectif de contrer toute tentative d’alourdissement des peines.

Depuis le déclenchement de l’affaire, le 19 janvier, les autorités sénégalaises privilégient une solution diplomatique, espérant une grâce royale de Mohammed VI. Toutefois, Me Kabou rappelle qu’« une grâce ne peut être accordée sur une condamnation qui n’est pas encore définitive », ce qui rend l’issue du procès en appel décisive pour ses clients.