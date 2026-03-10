Images choquantes d’un accident à Diourbel : le CORED rappelle à l’ordre le journal Le Dakarois

Le Tribunal des pairs du Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) s’est autosaisi le 5 janvier dernier à la suite d’une Une jugée choquante du journal Le Dakarois. Dans son édition n°640 du 2 janvier 2026, le quotidien avait publié en première page les images de victimes décédées lors d’un violent accident sur la route de Diourbel.

Le CORED a relevé plusieurs infractions : la diffusion de clichés jugés insoutenables et contraires à la dignité humaine, le non-respect des délais légaux pour l’insertion d’excuses et la violation des textes encadrant la profession journalistique, malgré des avertissements répétés de l’organe d’autorégulation.

Le président du CORED avait demandé au journal de présenter des excuses dès l’édition suivante (n°641 du 5 janvier). Or, celles-ci n’ont été publiées que dix jours plus tard, le 12 janvier, après l’auto-saisine du Tribunal des pairs.

Dans une lettre adressée au CORED, la rédaction de Le Dakarois a reconnu que la publication des images ne respectait pas les règles déontologiques. Elle a présenté ses excuses aux lecteurs et à l’organe de régulation, tout en réaffirmant son engagement à respecter la dignité humaine et à renforcer sa vigilance pour éviter de tels écarts à l’avenir.

Le Tribunal des pairs a considéré cette réponse comme un aveu de faute. Tout en prenant acte du mea culpa du journal, il a jugé que les textes régissant la profession avaient été violés, notamment les articles 18, 57 et 65 du Code de la presse ainsi que la Charte des journalistes du Sénégal.

En conséquence, un avertissement officiel a été adressé au quotidien Le Dakarois. Le CORED rappelle que le respect strict de l’éthique et de la déontologie demeure une exigence incontournable pour la crédibilité de la presse sénégalaise.