Décision du Tribunal des pairs du CORED : Avertissement à quatre médias

Le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) a rendu publique, le 30 janvier dernier, la décision de son Tribunal des pairs concernant la plainte introduite par Amadou Oury Bâ, ancien coordonnateur de l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) de Mbacké. Celui-ci reprochait au quotidien Les Échos ainsi qu’aux sites Jotaay.net, Emedia.sn et Senenews.com d’avoir publié des articles portant atteinte à son honneur et à sa réputation, sans lui donner la possibilité de présenter sa version des faits.

Les Échos a titré dans son édition n°2623 : « Gestion basée sur la menace et l’intimidation à l’ISEP de Mbacké – Le personnel enseignant formateur observe une série de journées mortes et exige le départ du coordonnateur ».

Jotaay.net a diffusé trois articles successifs évoquant des accusations d’intimidation et annonçant la destitution du coordonnateur.

Emedia.sn a publié, le 1er décembre 2025, un article intitulé « Crise à l’ISEP de Mbacké : le personnel enseignant dénonce menaces, absences et gestion contestée ». Et Senenews a relayé, le 24 décembre 2025, « Limogeage : Amady Oury Bâ finalement remercié, le ministre Daouda Ngom sans pitié ».

Les responsables des organes mis en cause ont rejeté les accusations, affirmant avoir relayé des communiqués du personnel enseignant formateur ou des décisions administratives officielles. Ils ont soutenu que M. Bâ disposait du droit de réponse, mais que celui-ci ne pouvait être exigé avant publication. Concernant le terme « limogeage », Senenews a précisé qu’il s’agissait d’un usage courant dans le langage journalistique, sans intention diffamatoire.

Après examen, le CORED a estimé que ces publications avaient enfreint les articles 11 et 18 du Code de la presse, relatifs à la recherche de la vérité, à l’impartialité et au respect des personnes citées. Le Tribunal a reconnu à M. Bâ le droit de réponse prévu par l’article 85 du Code de la presse et a décidé de servir un avertissement aux responsables de Les Échos, Jotaay.net, Emedia.sn et Senenews.