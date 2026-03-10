Accident et conduite sans permis : Ce que Azoura Fall a dit aux enquêteurs

Accusé d’avoir foncé sur la barrière de sécurité d’une mosquée à la Médina, blessant un chauffeur de taxi de nationalité étrangère, le militant de Pastef Assane Guèye a donné sa version des faits devant les enquêteurs de la Section Accidents de la Compagnie de Circulation du Commissariat central de Dakar, selon des sources de Seneweb.

D’après les déclarations d’Azoura Fall, il revenait du travail à bord de son véhicule et, arrivé à hauteur de son domicile, il s’est arrêté pour permettre aux fidèles de finir leur prière.

À l’issue de celle-ci, il roulait doucement pour se garer, mais ces derniers l’empêchaient de s’approcher, toujours selon Azoura. C’est à cet instant qu’un individu s’est effondré sur le sol, prétextant avoir été heurté par son véhicule.

C’est ainsi que la foule a voulu le lyncher, croyant qu’il aurait volontairement heurté les personnes qui tentaient, dit-il, de l’empêcher de progresser vers la barrière de la mosquée Suna Malick. Selon ses déclarations, à la suite du choc, des jeunes ont brisé le pare-brise de son véhicule et se sont emparés de sa sacoche contenant de l’argent.

La victime, quant à elle, ne souffre que de blessures légères (des égratignures et un traumatisme à la cheville ) , selon des sources de Seneweb. Les sapeurs-pompiers, alertés, l’ont évacuée à l’hôpital Abass Ndao pour des soins.

Invité à présenter son permis de conduire, il a d’abord soutenu l’avoir perdu, avant de reconnaître qu’il n’en disposait pas, précisant être en cours de procédure pour convertir son brevet militaire de conduite en permis civil.

Azoura Fall a été déféré pour les faits de défaut de permis de conduire suivi de blessures involontaires, ainsi que son ami Serigne Saliou Fall, poursuivi pour remise de véhicule à un tiers non titulaire d’un permis de conduire. Ils ont fait l’objet d’un retour de parquet.

Source : Seneweb