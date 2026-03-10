Caricature du président Diomaye : Un journaliste interpellé

Le journaliste Daouda Ndiaye, alias « Daouda Waly », a déféré ce mardi soir à la convocation de la Section de recherches de Colobane. Il est soupçonné d’avoir offensé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à travers une photo et un texte publiés sur la page Facebook de FeelingDakar. Le procureur de la République s’est autosaisi du dossier en ordonnant à la SR de Colobane d’ouvrir une enquête, renseigne Seneweb.

Face au tollé, le groupe FeelingDakar avait publié un communiqué le 8 mars pour présenter ses excuses publiques.

Maitre Aboubacry Barro s’engage à assurer la défense du journaliste dans cette procédure judiciaire. Par ailleurs, la Convention des jeunes reporters du Sénégal, sous la présidence de Mamadou Diagne, est en train de porter assistance au journaliste de FeelingDakar. Ce dernier se trouve devant les enquêteurs pour audition, toujours selon la source.