Le PASTEF…un parti à l’épreuve de sa propre réussite politique

Deux ans après l’accession fulgurante de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême, le paysage politique sénégalais est en pleine mutation. Le parti PASTEF (Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité), moteur de l’alternance de 2024, traverse aujourd’hui une zone de turbulences inédite, marquée par des tensions internes et un essoufflement du récit de la « rupture » face aux réalités de la gouvernance.

L’élément déclencheur de cette crise ouverte s’est cristallisé le 7 mars 2026, lors de l’assemblée générale fondatrice de la coalition « Diomaye Président ». En officialisant cette structure propre, le chef de l’État a posé un acte qui est interprété par beaucoup de Patriotes comme autonomie politique majeur vis-à-vis du PASTEF. Cette démarche, perçue par les fidèles d’Ousmane Sonko comme une tentative de s’affranchir de la tutelle du parti originel, marque la fin de l’ère fusionnelle résumée autrefois par le slogan « Diomaye moy Sonko ».

Les différends avec la coalition « Diomaye Président » ne sont plus de simples rumeurs de couloir. Ils portent sur la direction idéologique du pays : là où le Premier ministre Ousmane Sonko prône une ligne radicale et souverainiste, le palais présidentiel semble privilégier une approche plus modérée et pragmatique, notamment sur les questions de justice et de diplomatie. Le remplacement de figures historiques du PASTEF par des alliés plus consensuels, à l’instar d’Aminata Touré à des postes stratégiques, a accentué ce sentiment de trahison chez les militants de la première heure.

Une rupture définitive entre le Président et son Premier ministre engendrerait des conséquences institutionnelles sismiques. Le Sénégal se dirigerait alors vers une forme de cohabitation conflictuelle au sein même de l’exécutif. Sans le soutien total de l’appareil du PASTEF, qui domine largement l’Assemblée nationale depuis les législatives de 2024, le Président Faye pourrait voir ses réformes bloquées, plongeant le pays dans une paralysie législative au moment où les urgences économiques se font pressantes.

Sur le plan social, l’impatience grandit. Après deux ans de magistère, une partie significative de la population estime que la « rupture » promise tarde à se matérialiser dans le panier de la ménagère. Si des efforts ont été notés dans la baisse du prix de certaines denrées comme la pomme de terre ou l’huile, le coût de la vie reste une préoccupation majeure. Les Sénégalais, qui ont porté ce régime au pouvoir avec l’espoir d’un changement systémique immédiat, s’interrogent désormais sur la capacité du gouvernement à transformer ses slogans de campagne en politiques publiques structurantes.

L’éthique de la gouvernance, pilier central du programme du PASTEF, est également scrutée de près. Bien que le Pool Judiciaire Financier ait été installé pour lutter contre la corruption, les retards dans la mise en œuvre des conclusions des Assises de la Justice alimentent les critiques. Pour les observateurs, le risque est de voir le PASTEF s’enclaver dans des querelles d’appareil et des stratégies électorales pour 2029, au détriment de la gestion des affaires courantes et de la restauration de l’autorité de l’État.

Le parti se trouve donc à la croisée des chemins. D’un côté, il doit maintenir sa base militante, exigeante et prompte à la mobilisation ; de l’autre, il doit assumer les compromis nécessaires à l’exercice du pouvoir d’État. Cette dualité crée une tension permanente qui fragilise la cohésion nationale. La menace d’Ousmane Sonko de retourner dans l’opposition si la « ligne » n’est pas respectée illustre la fragilité de cet équilibre précaire entre le mouvement contestataire et l’institution gouvernementale.

En outre, la situation économique internationale, marquée par des tensions géopolitiques et des négociations serrées avec le FMI (suite aux révélations sur la dette cachée de l’ancien régime) réduit la marge de manœuvre financière du gouvernement. Dans ce contexte, les querelles de leadership au sommet de l’État sont perçues par les partenaires techniques et financiers comme un facteur d’instabilité, risquant de retarder les investissements nécessaires à la relance industrielle promise.

Le PASTEF n’est plus seulement un parti de combat, mais un parti à l’épreuve de sa propre réussite. Le défi des mois à venir sera de réconcilier l’ambition de transformation sociale avec les impératifs de stabilité politique. Sans un nouveau pacte de confiance entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, le projet de « rupture » pourrait s’effriter sous le poids des ambitions personnelles et des déceptions populaires, laissant le champ libre à une opposition qui commence déjà à se recomposer.

La rédaction de Xibaaru