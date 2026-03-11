Un car prend feu en Suisse…six (6) morts

Le drame s’est produit mardi à Kerzers, en Suisse. Vers 18H25, un car se trouvait rue de la MurtenStrasse lorsque, pour une raison inconnue, il a pris feu.

Lorsque les secours sont arrivés sur place, plusieurs passagers avaient réussi à sortir du véhicule en flammes.

Les pompiers ont ensuite lutté contre un incendie particulièrement violent. L’incendie a fait au moins six morts et cinq blessés, dont 4 passagers et un ambulancier.

Ce bus CarPostal, la principale entreprise suisse de transport public, assurait une liaison entre Düdingen et Kerzers.

« À l’heure actuelle, la police privilégie une cause humaine à l’origine de l’incendie, et même un acte volontaire », a déclaré l’adjudant de police Frédéric Papaux

Ce dernier précise qu’aucune hypothèse n’est confirmée pour l’instant, qu’il s’agisse d’un suicide par immolation ou d’un acte terroriste.

Source : F D