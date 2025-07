Martial Louis plaide pour une révolution de la finition dans le BTP sénégalais

L’Université Africaine des Sciences et Technologies de Dakar a accueilli samedi une matinée de réflexion qui a marqué un tournant dans l’approche du secteur du bâtiment. En partenariat avec RML Formations, cette rencontre a réuni étudiants, professionnels du BTP, techniciens de la SN/HLM et autorités municipales de Grand-Yoff autour d’une problématique longtemps négligée : la finition des constructions.

Martial Louis, expert en finition bâtiment et directeur de la formation à RML, était l’invité principal de cette conférence organisée sous le thème « Le BTP à l’ère de la finition ». Son intervention a sonné comme un plaidoyer pour une véritable prise de conscience collective sur l’importance de cette phase cruciale dans tout projet de construction.

L’expert a d’emblée brisé une idée reçue tenace : la finition ne se résume pas à une simple touche esthétique. « Quand les finitions sont bâclées, c’est tout le bâtiment qui est fragilisé », a-t-il alerté devant un auditoire attentif. Cette analyse trouve un écho particulier dans le contexte actuel marqué par la recrudescence d’effondrements dans les centres urbains sénégalais. La finition représente ainsi un enjeu majeur de sécurité, de durabilité et de valorisation des ouvrages.

Au-delà des aspects techniques, Martial Louis a soulevé une question sociale préoccupante : le manque flagrant de protection des ouvriers du secteur. Ces travailleurs, pourtant essentiels au processus de construction, demeurent trop souvent ignorés dans les politiques de prévention. « On assure les équipements, mais rarement les hommes qui les manipulent. Il est temps de redonner à l’ouvrier la place qu’il mérite », a-t-il martelé avec conviction.

La conférence a également permis à RML Formations de dévoiler son approche pédagogique novatrice. L’organisme mise sur des modules techniques dispensés en conditions réelles, créant ainsi un pont solide entre théorie académique et pratique professionnelle. Cette méthode vise à former des techniciens mieux préparés aux réalités du terrain. Martial Louis en a profité pour lancer un appel à la mutualisation des compétences entre les différentes structures de formation, condition sine qua non d’une montée en qualité des profils techniques dans le secteur.

Cette initiative prend une dimension stratégique particulière à l’approche du forum « Invest in Sénégal », programmé pour octobre prochain. Les organisateurs de la conférence ont clairement affiché leur ambition : poser les premiers jalons d’une redéfinition des priorités sectorielles, avec la finition comme nouveau levier de modernisation des infrastructures nationales.

La matinée dakaroise a ainsi mis en lumière une évidence longtemps occultée : la finition constitue désormais une urgence à la fois technique et politique. Entre amélioration de la qualité des constructions, renforcement de la sécurité des ouvriers et modernisation globale du secteur, les enjeux sont multiples et interconnectés. Les acteurs présents nourrissent désormais l’espoir de voir cette prise de conscience se concrétiser par des réformes tangibles et durables dans les mois à venir.