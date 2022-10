Mary Teiw Niane chante le Prophète Mohamed

Mawloud 2022

Mohamed PSL

Quel poème splendide puis-je chanter qui n’a été déclamé

Quels vers dorés puis-je forger qui n’ont été merveilleusement ciselés

Les Grands descendirent du piédestal de leur notoriété

Drapés de l’humilité que seul procure le savoir bien assimilé

Ils se prosternèrent devant Ta Grandeur à nulle autre pareille

Dernier Envoyé de Dieu sur notre Terre peuplée de colonies sanguinaires

Tu menas face à l’ignorance et à l’adversité le combat pour la victoire du Message divin

Tu souffris des calomnie abominables des ennemis déterminés à t’assassiner par le verbe

Porteur de la sainte parole divine, Ton courage forgea le respect et força l’adhésion des plus retors

Enveloppé de cette lumière que Seul Dieu procure à Ses heureux Élus

Tu illuminas tes compagnons de la grande sagesse des maîtres de la connaissance pure

Lorsque Tu exprimais Le Message du Créateur, sages ils se soumettaient

Prophète, forgé d’humilité, Ta parole humaine faillible était soumise à la discussion de l’assemblée

Tu apportas aux êtres humains le Livre précieux qui renouvela et clôtura le Message divin

Le Coran, merveille d’écriture et de chiffrement, La lumière resplendissante qui purifie les cœurs

Les montagnes, les plaines et les vallées, les steppes, les savanes et les forêts, les mers et les océans

Aucun obstacle ne fut de taille à s’opposer à la déferlante de l’unicité de Dieu et de Son Livre

Le temps irrésistible vieillit les us et les coutumes, même la parole finit par être archaïque et démodée

Pourtant le temps continue de dresser des temples de la contemplation du Coran rayonnant de vérités

Tu es parti, mais Tu vis toujours avec nous dans nos esprits et Tu emplis nos cœurs d’empathie

L’Islam resplendit adossé au Saint Coran et à Tes hadith qui régulent notre vivre ensemble

Mouhamed Boussayri écrivit l’immense Bourde que la Tidianya entonne chaque année pour Te célébrer

Chaque Mawloud, de Tivaoune à Kaolack, de Ndiassane à Thiénéba les pèlerins Te célèbrent

De Touba à Ndar, des villages les plus reculés les fidèles réunis retracent Ton épopée prophétique

Ils sont innombrables les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké consacrés à Toi.

El Hadj Omar Foutiyou Tall armé du Coran et de l’épée défendit notre liberté face à l’envahisseur

El Hadj Malick Sy enseigna du Walo au Cap Vert la Tidianya et l’amour du Prophète PSL

El Hadj Ibrahima Niass conquit en Afrique les cœurs et sauva les âmes armé de Ton Message rédempteur

Serigne Madior Cissé et les grands maîtres coraniques de Saint Louis ont perpétué Le Message

Tu nous enseignas Allah Le Très Miséricordieux, Le Tout Miséricordieux, La Paix, Le Tout généreux,…

Tu nous transmis L’Ordre salvateur : Lis, …!

Jeunes gens apprenez le Coran et les Hadiths, les guides du savoir-être chevaleresque

Inspirez-vous des Saints que Dieu dans Sa prodigalité a servi à notre pays

Au temps des réseaux sociaux, apprenez de l’humilité forgée par l’Islam de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh

Ses sages paroles qui adoucissent les mœurs continuent à retentir dans notre agora tumultueux

Mohamed Paix et Salut sur Lui.

Je souhaite à la Communauté musulmane un bon Mawloud et à vous tous une excellente journée sous la protection divine. Juma Mubaarak.

Dakar, vendredi 7 octobre 2022

Mary Teuw Niane