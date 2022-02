Mary Teuw Niane aux Lions : « C’est la victoire que nous voulons »

Ce dimanche matin 6 février 2022, je suis comme toutes les sénégalaises et tous les sénégalais, j’ai un souhait et un désir évident. Dois-je avoir la pudeur de les taire, l’humilité de joindre ma voix aux autres voix, mes prières aux autres prières?

Peu importe! Je m’accroche à ce que je crois, je tends mes bras et j’ouvre mes mains pour implorer le Pardon de Dieu et solliciter la victoire de notre Équipe nationale de Football à cette Coupe d’Afrique des Nations.

Cette victoire contribuera à la grandeur du Sénégal.

Que l’union des cœurs et des esprits transcende nos différences et nos divergences, chevauche sur notre teranga et notre teddungal, emprunte les lignes magnétiques invisibles qui convergent vers la victoire, la victoire du Sénégal uni, la victoire de tout le Sénégal.

En ce moment, entre la nuit et le jour, lorsque les djinns retournent dans leurs demeures, que les méchants raps posent leurs pièges aux malheureux qui s’aventurent sur les pistes hantées, que les mauvais esprits jettent la poudre maléfique de la discorde, l’immense disque d’or qui s’extirpe de l’horizon apporte la lumière du jour qui se lève, l’espoir qui naît et la conviction que nos prières communes ne seront pas vaines.

Seule la victoire est belle. Rien que la victoire. C’est la victoire que nous voulons!

Mary Teuw Niane