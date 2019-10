MASSALIKUL JINAAN – Macky honore la contribution au rayonnement du Sénégal

La communauté mouride a inauguré ce vendredi dernier la grande mosquée Massalikul Jinaan en présence du président de la République et d’autres grandes personnalités. Une tribune qui a aussi permis les retrouvailles entre actuel chef de l’Etat Macky Sall et ancien chef de l’ Etat Abdoulaye Wade. Ce mercredi, le président de la république est revenu sur cet évènement majeur en Conseil des ministres. Non pas pour parler de ses retrouvailles avec son prédécesseur, mais plutôt pour saluer cette grande réussite qu’est Massalikul Jinaan.

«Le Chef de l’Etat a adressé ses chaleureuses félicitations au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, à la Oumah Islamique et à la communauté musulmane du Sénégal, suite au succès de l’inauguration de la Grande Mosquée Massalikul Jinaan», lit-on dans le communiqué sanctionnant la réunion de ce mercredi du Conseil des ministres. Selon la même source, Macky Sall a magnifié «l’édification, sur l’avenue Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, de ce complexe religieux et culturel d’envergure, d’une architecturale ultra moderne, qui va assurément contribuer au rayonnement international du Sénégal et de sa capitale, Dakar». «Il a également salué la forte mobilisation et la communion exceptionnelle de toutes les forces vives de la Nation autour de cet évènement populaire historique», ajoute le texte.