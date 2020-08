Matam, 3 hôpitaux transformés en mouroirs !

En dehors de la capitale, la région de Matam est la seule au Sénégal à abriter trois hôpitaux de niveau 1. Mais ironie du sort, c’est la région la plus dépourvue en soins médicaux, un manque criard de personnels qualifiés, un plateau médical presque inexistant et des équipements qui se font désirer.

En effet, dans mes précédents posts, je dénonçais déjà la mutation du personnel déjà insuffisant vers d’autres horizons et l’inexistence de beaucoup de spécialités dans les structures sanitaires. Les hôpitaux de Matam, de Ourossogui et de Agnam, ont titre d’hôpital de niveau 1 mais en réalité ils n’ont même la capacité d’un vrai centre de santé.

Le reportage de la rfm dans son édition de 7h, où Aly Bandel Niang a tendu son micro au Médecin chef qui a révélé la panne du seul scanner de la région, la fermeture du bloc chirurgical de Matam et d’autres maux dont souffrent ces structures. Mais le plus grave, est que les hôpitaux de Matam et de Ourossogui partagent une seule ambulance. Ah oui, une seule ambulance pour deux hôpitaux. On est tenté de dire que l’on joue avec la santé pour ne pas dire la vie des populations. Et si aujourd’hui, un accident, une catastrophe, une urgence quelconque se produit dans la région, comment pourrait-on évacuer toutes les victimes vers Saint Louis ou Diourbel ?

C’est aberrant, c’est triste et c’est déplorable. Les populations du Fouta lancent un appel au Président Macky Sall, au Ministre de la Santé, aux personnalités politiques de la région et à toutes les bonnes volontés pour régler le minimum avant que l’irréparable ne se produise. Il ne faut pas attendre une catastrophe pour faire le médecin après la mort. Il faut dans l’urgence des ambulances, l’ouverture du bloc chirurgical de Matam et surtout la réparation du scanner de Ourossogui qui couvre toute la région naturelle du Fouta.