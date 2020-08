Des Guinéens du Sénégal magnifient les œuvres d’Alpha Condé

Selon Frahira Condé, secrétaire général de la section Sénégal du rassemblement du peuple de Guinée RPG/Arc en ciel), « Le Président Alpha Condé a pris une Guinée exsangue et moribonde pour le transformer en un pays prospère et démocratique ».

La messe est dite. Pour la présidentielle guinéenne du 18 octobre prochain, Les membres de la section Rpg/Aec du Sénégal ont choisi Alpha Condé comme candidat. C’était lors d’une convention tenue hier en présence de madame Aminata Kobélé Keita, ambassadeur de Guinée à Dakar.

La fixation de la date de l’élection présidentielle de la Guinée prévue pour le 18 octobre prochain semble avoir dopé les ardeurs des partisans du Président Alpha Condé au Sénégal. Hier, ils ont tenu à Dakar une convention qui avait pour but principal l’investiture officielle de leur candidat.

Extase autour des réalisations du Président Alpha Condé

Dans une entreprise de justification de l’acte posé, Frahira Condé le secrétaire général de la section Rpg/Arc en ciel du Sénégal égrène, pour s’en réjouir, un chapelet de réalisations à l’actif de son mentor : « Au moment où le Président Alpha Condé accédait au pouvoir, les signaux étaient au rouge. Aujourd’hui tous les clignotants sont au vert. Le Président Alpha Condé a pris une Guinée exsangue et moribonde pour le transformer en un pays prospère et démocratique.

Il a pu redresser une situation morose et lamentable, notamment par : l’apurement de la dette de la Guinée, la vivification et la diversification de l’agriculture notamment la subvention de des intrants et du matériel agricole dans le cadre de la bataille pour l’autosuffisance alimentaire, la réalisation, à l’intérieur du pays comme dans les zones urbaines d’infrastructures routières, énergétiques, sanitaires, scolaires et hôtelières de dernière génération.

La liste est loin d’être exhaustive. Le peuple de Guinée ayant une claire conscience des enjeux de l’heure a encore besoin de ce fils lequel l’a insufflé un souffle nouveau qui en fait une nation en devenir ». Pour le secrétaire général de la section Sénégal du Rpg/Arc En Ciel, l’avancée significative que son leader a imprimée à la Guinée notamment dans les domaines du développement et de l’avènement d’une démocratie majeure augure de lendemains encore meilleurs pour le bien être des Guinéens « Le magistère du Président Condé est marqué par des bonds qualitatifs en avant dans tous les domaines de la vie active.

Banalisation du silence assourdissant d’Alpha Condé

Aussi porteuses d’impact qu’elles sont, les réalisations impulsées par le Président Condé constituent une goutte d’eau dans la mer des nobles ambitions qu’il nourrit pour son pays. D’Où le sursaut national autour de sa personne auquel nous appelons tous les Guinéens ». Interpellé sur le mutisme d’Alpha Condé à moins de 3 mois des joutes électorales, F. Condé « Les décisions et actes posés par le Président ne sont jamais assujettis aux vociférations injustifiées d’un groupuscule d’opposants désemparé qui prêche dans le désert faute d’arguments objectifs et convaincants. Lorsqu’il le jugera nécessaire, le Président s’adressera à son peuple en toute responsabilité et en toute indépendance ».

Optimisme par rapport à une probable déclaration de candidature d’Alpha Condé

C’est un secret de polichinelle. L’Acceptation, par l’homme de la Guinée, de la demande de ses inconditionnels de briguer un 3e mandat demeure une posture redoutée par l’opinion publique nationale guinéenne et internationale car elle risque de laisser le champ libre à des actions de contestation émaillée de violence. Sur cette question, M. Condé fait dans l’optimisme : « Il est indéniable que la Guinée est en un tournant crucial de son histoire politique. De là, à sous-estimer la maturité et le sens des responsabilités du peuple de Guinée pour faire des prédictions apocalyptiques relève d’une insulte à l’intelligence des guinéens voire d’un alarmisme de mauvais aloi ».

