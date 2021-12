Matar Ba : « On va suspendre tous les Navetanes »

Un drame a fait des morts ce lundi au stade Ngalandou Diouf de Rufisque lors de la demi-finale de la zone 3B. Elle opposait, cet après-midi, l’ASC Thiawlene à l’ASC Guiff.

Cette rencontre a été interrompue à cause de la violence survenue à la suite d’un penalty accordé à l’équipe de Guiff. Hostiles à la décision de l’arbitre, les supporters ont entamé les affrontements occasionnant l’effondrement d’un pan du mur du stade. Trois morts et plusieurs blessés ont été enregistrés, selon le bilan provisoire.

S’exprimant sur Itv, le ministre des Sports, Matar Ba, annonce des “mesures fermes” et déclare la “suspension des Navetanes” cette saison.

“Ce qui s’est passé au Stade Ngalandou Diouf est plus regrettable. Je suis meurtri. Cette violence est inexplicable. C’est extrêmement grave ! On va suspendre tous les Navetanes qui sont assujettis à des actes de violence. C’est dans tous les disciplines car le sport ne rime pas avec la violence. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. S’il y’a des morts, on est obligé de tout suspendre“, a-t-il regretté.