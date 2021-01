Match nul entre Avenir de Mbacké et Ajel de Rufisque

Avenir de Mbacké et Ajel de Rufisque se quittent sur un score nul et vierge. Les baol baol prennent leurs premiers points.

Match important pour les baol baol afin de se rassurer après un début de saison compliqué. Les locaux rentrent bien dans le match et ont la possession du ballon mais ce sont les visiteurs qui vont se créer plusieurs situations dangereuses dans le premier quart d’heure. Sans les bonnes interventions de P. Diop ou les maladresses des attaquants adverses, le score aurait pu être ouvert. Les Baol baol remettent le pied sur le ballon et arrivent à se créer quelques opportunités mais pêchent dans le dernier geste. En première période, les débats étaient plutôt équilibrés, les deux équipes se neutralisant et étant assez imprécises. L’arbitre siffle la fin de la première période sur un score nul et vierge.

La 2ème mi temps démarre comme la 1ère. Après un passage à vide qui aurait pu leur coûter cher, les hommes de Cheikh Dieng jouent plus haut et essaient de forcer la décision. Les visiteurs bien en place ne sont malheureusement que trop peu souvent inquiétés. Au terme des 90 minutes disputées au stadium municipal de Bambey, les deux équipes n’ont pas su se départager et se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Côté l’avenir de Mbacke on note un bon état d’esprit du groupe dans l’envie, qui progresse de match en match. Ca finira par payer à condition d’être assidu aux entraînements ! Bon courage à toute l’équipe de l’avenir de Mbacke.

Focus sur Dame Ndao, le milieu du FC Baol

Dame Ndao, la plaque tournante. Arrivé à l’avenir cet hiver, le milieu de terrain de 22 ans a une nouvelle fois livré une excellente prestation sous le maillot rouge et blanc. Situé entre la sentinelle de ces deux partenaires qui était dans un rôle de milieu offensif, l’ancien joueur du Hlm était au four et au moulin ce soir sur la pelouse du stade Municipal de Bambey. Malgré son jeune âge, D. Ndao a pris s’est responsabilité et n’a pas hésité à aider offensivement ses coéquipiers grâce à sa qualité de passe et son gros volume de jeu. Défensivement, il a remporté la majorité de ses duels et a régulièrement aidé Tapha qui était souvent dépassé sur son aile gauche.