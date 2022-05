Maurice Soudieck Dione : « le parrainage pose problème »

La scène politique est en ébullition en cette veille d’élections législatives, surchauffée par la course aux parrainages. Sur les 15 coalitions et mouvements politiques qui étaient sur les starting-blocks, seules 8 ont réussi cette étape de filtrage strict des candidatures. Et d’autres grandes coalitions comme Wallu Sénégal et Benno Bokk Yakaar ont failli y laisser des plumes soit pour défaut de signatures soit pour surplus de parrains. Une bombe à retardement qui risque de faire mal en cas de déflagration. Analysant cette situation, le Pr Maurice Soudieck Dione, agrégé de sciences politiques à l’UGB, met en garde. Selon lui, cette « rationalisation à outrance » montre « les limites de la démocratie sénégalaise ».

« Certes on a dit qu’on avait plus de 300 partis et qu’il fallait procéder à une rationalisation de la compétition politique pour éviter une surcharge. Mais les partis et mouvements qui sont sur le terrain, connus et visibles, font à peu près une vingtaine. Donc quelque part ça pose un problème cette volonté de rationalisation à outrance. Même si on ne peut pas organiser une démocratie sans qu’il n’y ait des règles. Il faut que celles-ci soient des règles judicieuses, précises et transparentes pour que chaque citoyen puisse exercer ce droit que lui confère notre charte principielle, la Constitution, de pouvoir compétir et accéder à la gestion des affaires publiques par le truchement des élections », tranche net le politologue, invité de l’émission Objection de ce dimanche sur Sud Fm.

Sans sourciller, il déclare : « le parrainage pose problème pour plusieurs raisons ». D'abord pour « les partis qui ont des garanties de représentativité ». « Imaginons que la coalition Benno Bokk Yakaar n'ait pas pu réunir ses parrainages ou qu'il ait eu quelques vices de procédures ou difficultés particulières qui eût été à l'origine de son élimination. Ç'aurait été catastrophique puisque cette coalition-là gère à la fois la majorité présidentielle et celle parlementaire. Donc c'est une coalition qui n'a pas à démontrer des garanties de représentativité. Il en est de même pour le Parti démocratique sénégalais (PDS) ou encore Yewwi Askan Wi qui a fait une percée remarquable et remarquée. Tout cela montre qu'il y a dans le principe des difficultés à admettre le parrainage », critique le Pr Dione.