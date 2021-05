Mbacké aura bientôt un nouveau Daara Moderne

Serigne Ahmadou Rafahil M’backé Falilou a posé la première pierre du Daara moderne Serigne Abdou Oudotte Bousso. Le maire de la ville de Mbacké Baol Abdou M’backé Ndao empêché, a été représenté par Oustaz Ahmadou Bousso de la famille Mboussobé et Conseiller municipal et président commission affaires religieuses, Elhadji Ndiaye Conseiller municipal et Baye Gallass Ndiaye membre cabinet du maire de M’backé.