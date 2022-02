Mbacké : le nouveau Maire reçu par Serigne Mountakha Mbacké

« J’ai été reçu cet après-midi par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, juste après notre prise de service à la mairie de Mbacké. Je lui ai exprimé toute ma reconnaissance et ma gratitude pour ses prières et son soutien multiforme et je n’ai pas manqué, par la même occasion, de solliciter son accompagnement et sa bénédiction pour la réussite de cette exaltante mission au service des populations de Mbacké » dira-t-il après son ziar en prélude du Magal de Kazu Rajab.