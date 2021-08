Mbacké : Sans eau, ni électricité…les populations de Diamagueune en colère contre Macky

Ces derniers jours avec la plateforme Mbacke Nokh Mou nekh, les habitants ont déversé leur bile sur le pouvoir en place et ses alliés. Depuis des années c’est le même calvaire. L’insécurité est une réalité au quotidien à cause du manque d’électricité et d’éclairage publique. Les femmes et les hommes ont arboré des brassards rouges avec à la main et sur la tête des bidons d’eau vides pour monter aux autorités étatiques et locales combien ce liquide précieux les préoccupent.

Elles envisagent de sanctionner le pouvoir en place et ses alliés aux locales, législatives et présidentielles qui se profilent à l’horizon. Pour elles l’heure est au changement et elles ont préféré soutenir le docteur Fall Mbaye de Disso And Defar Mbacke qui veut développer la commune de Mbacke avec son programme ambitieux et le soutien de la Diaspora.