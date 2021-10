Mbaye Niasse : « La restauration des valeurs, une obligation au Sénégal »

Le Sénégal, un pays où la Restauration des Valeurs oblige (Mbaye Niasse)

La valeur constitue une vision abstraite, qui s’impose à tous comme une évidence, et que l’on respecte profondément. Comprendre la notion de la valeur c’est savoir d’abord que tout fait social ou de culture est conforme à la raison, à la nature de l’homme et qui répond positivement aux besoins fondamentaux de la majorité des membres d’une communauté humaine. De ce point de vue les valeurs reflètent un caractère dynamique et permettent ainsi à l’individu de vivre en équilibre harmonieux aussi bien avec lui même qu’avec les autres. Elles ne brisent pas les structures psychologique des individus et ne marginalisent pas les sociétés qui en vivent, mais leurs offrent plutôt les moyens de débloquer certains mécanismes sociaux bouchées ou de dominer les phénomènes nouveaux et imprévisibles de manière à faire de l’homme le premier bénéficiaire du progrès.

« Il existe des Valeurs communes à toutes les cultures, parce qu’elles sont enracinée dans la nature de la personne. Il faut cultiver dans les esprits la conscience de ces valeurs, pour nourrir l’humus culturel de nature universelle qui rend possible le développement fécond d’un dialogue constructif. » disait Bernard Zra Dell. Ceci nous permet de dire que tout un pays à besoin des hommes de valeurs pour progresser. Nous avons tous constaté qu’au Sénégal comment les valeurs deviennent rares. Ce qui est plus dangereux c’est de voir des leaders, des responsables qui veulent nous faire croire que si vous voulez s’enrichir il faut s’orienter de certaines valeurs. Et ces dernières étaient ceux qui permettaient à nos ancêtres de vivre dans la liberté et de ne pas dépendre d’autrui. Pour être libre et de vivre avec un modèle de développement exemplaire il faut avoir il nous faut la Restauration des Valeurs comme:

-Dignité (Ngor, Muñ, Jom, Fayda)

-Tolérance (Muñ, Ngor, Worma, Kersa, Yatú)

-Circonspection (Yaatú)

-Franchise (dëggu)

-Altruisme (Beugg nitt)

-Connaissance de soi et de son origine (Xam sa bopp Xam finga bokk)

-Tolérance et ouverture (Yaatú)

-Sens de l’honneur (Jom, Ngor)

-Esprit démocratique

-Générosité (Yéwen )

-Relation parentale (Fonkeu mbokk)

-Sociabilité (Téranga )

-Patriotisme

-Maîtrise de soi (sago).

Nous pouvons en lister encore et encore, il faut juste savoir que ces petits sont très important pour la vie de tout un chacun. Et grace à la rareté de ces valeurs le Sénégal traverse des moments très difficiles dans tous les domaines. Et si nous devons restaurer une seule valeur pour un Sénégal meilleur ce serait le « Ngor ».

Les valeurs culturelles d’un pays ne sont pas forcément partagées par ses voisins. Cependant, la diversité des Valeurs n’empêche pas l’identification d’un groupe de valeurs dans lequel se reconnaissent différentes cultures.

Nous devons admettre qu’il est important de restaurer certaines valeurs qui nous confinent dans cette situation de sous développement. Nous disons qu’il est même impératif de placer ces valeurs socioculturelles au centre de notre vision du monde. Nous avancerons quand nous cesserons d’être des humains sans valeurs. Et quand ces valeurs deviendront inévitables la démocratie triomphera .

Mbaye Niasse, Responsable nationale des jeunes de l’Union pour la Restauration des Valeurs (URV)