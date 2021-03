Plus de 20 détenus s’étaient évadés de la prison de Mbour lors des manifestations qui ont éclaté un peu partout au Sénégal suite à l’arrestation de Ousmane Sonko, accusé de viols répétitifs et menaces de mort. La traque des enquêteurs commencent à donner des résultats. Six (6) des 21 détenus ont été retrouvés et arrêtés.

Les enquêteurs poursuivent leur travail pour mettre la main sur les quinze (15) autres détenus restants.