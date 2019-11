En Allemagne, quatre personnes au lieu d’une seule ont gagné le jackpot mis en jeu par McDonald’s pour son jeu Monopoly. Reconnaissant une erreur technique, la chaîne a accepté de tous les faire gagner.

C’est Noël avant l’heure pour ces quatre clients allemands de McDonald’s. Ils ont touché 100.000 euros chacun de l’enseigne de fast food en remportant le gros lot du jeu Monopoly mis en place par l’enseigne. Sauf que de gros lot, il ne devait y en avoir qu’un seul.

Le 14 novembre dernier, plusieurs clients allemands de l’enseigne se rendent sur le site de McDonald’s pour entrer leur code obtenu sur les tickets de jeu Monopoly proposés par l’enseigne dans ses restaurants. Le gros lot mis en jeu étant la somme de 100.000 euros.

Un premier client entre son code et touche les 100.000 euros. Puis un deuxième. Puis un troisième. Et enfin un quatrième. Chacun se croyant le seul et unique gagnant du jackpot. McDonald’s a-t-il finalement décidé d’être plus généreux que prévu? Non, il s’agit d’une erreur technique. L’algorithme du mode test de l’application génère plus de codes gagnants que celui du mode de jeu normal. Ainsi ceux qui ont testé leur code juste après l’ouverture du jeu à minuit avaient une chance particulièrement élevée de toucher les 100.000 euros.

McDonald’s découvre le problème quelques heures plus tard et désactive l’environnement de test. Malheureusement trop tard. Mais après concertation McDonald’s décide de verser la somme à tous les gagnants.

« Les gens en interne ainsi que nos prestataires de services étaient bien sûr très mécontents de cette erreur et ils ont certainement passé des nuits blanches, indique un porte-parole de McDonald’s au journal Bild. Mais les erreurs sont humaines et même si ce n’était pas prévu, nous allons récompenser tous les gagnants. »