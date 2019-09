Me Amadou Sall, ancien ministre de la justice sous Wade et membre du comité directeur du PDS était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall. Et pour lui, « le problème du PDS, c’est Karim Wade »

« Nous sommes des gens libres et nous ne sommes pas des esclaves dans la cour des Wade. Si on enlève la noblesse en politique c’est autre chose. Nous avons réclamé haut et fort la candidature de Karim Wade. Lorsque Macky l’a emprisonné en faisant de lui l’agneau du sacrifice on l’a fait en même temps un agneau politique. On a fait le tour du pays pour défendre sa candidature et depuis lors Karim n’a jamais appelé un responsable pour nous féliciter. Nous avons respecté à la lettre les consignes données par Wade lors de la présidentielle par principe. Karim nous a fait mentir et ne nous a donné aucune explication. C’est Wade qui a dit à la permanence qu’il allait forcer Macky Sall de dialoguer. Chose que Macky a fait en appelant au dialogue. Mais c’est Karim Wade himself qui a refusé en voulant la réouverture de son procès et en refusant l’amnistie. C’est Karim Wade le problème du PDS. Moi je fais de la politique mais je ne fais pas de jugement de valeur. Je faisais partie des défenseurs de Karim Wade donc je ne vais pas dire du mal de lui » a-t-il dit au micro de Aïssatou Diop Fall