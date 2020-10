Me Djibril War : « Serigne Pape Malick Sy…toujours présent dans les cœurs »

Très cher Papa , venant à la suite de vos illustres Grand père , homonyme Elhadji Malick Sy et pères : les Khalifes généraux Sérigne Ababacar Sy , Sérigne Mansour Sy, Sérigne Abdoul Aziz Dabakh, vos frères aînés : Sérigne Moustapha Sy, les Khalifes Généraux Sérigne Mansour Sy, Sérigne Cheikh Ahmet Tidiane Sy Al Makhtoum, Sérigne Abdoul Aziz Al Amine, vous aviez bien su perpétuer de fort belle manière les liens de parenté maternelle et paternelle entre nos deux familles depuis la lignée guerrière du roi guelewar du Sine Silmang Marone de Thiour Mbimor venu du Gabou , des Lamtoro du Fouta , à Al War , celle du Walo: Abari, Wélé, Diop , Thiam de Gaya, de Bokhol, Dagana , Ndombo. La famille Sy a toujours privilégié ces liens séculaires en lieu et place des relations de marabout à disciple. Vous avez toujours été présent dans tous nos événements familiaux de joie comme de tristesse. Vos prières et vos discrètes marques de générosité, ne nous ont jamais fait défaut.

Vous aviez du mal à contenir en ces instants votre émotion, trahie par le trémolo de votre douce et adoucissante voix, en prenant à témoin votre illustre père Serigne Ababacar Sy PSL, et Sérigne Cheikh Ahmet Tidiane Sy dont il fut le distingué compagnon et ami? En cette nuit bénie , partout dans les mosquées du monde, depuis la Mecque , Medine où repose le Prophète PSL , Aïnou Madi , berceau de la Tidianiya , Fezz, Caire , Kano, Bornou, Tombouctou, Nimzatt, Jakarta, New York, Paris , Londres , au Sénégal , Tivaouane, Fouta,Touba, Kaolack, Niassene, Thiès Ndiassane , les familles Barro,Ndieguene , Kounta , Dakar Omariennes , Barro de Medina Gounass, les fidèles musulmans , à l’unisson vont réciter toute la soirée le Coran , faire des « Zikr » psalmodier et chanter à la gloire du Prophète Mohamet PSL : « Alla Huma Sali Alla Sayidina Mohamad.. » .

Cher père , ce jour nous souffrons moins de notre solitude, loin de notre famille, en mission de pacificateur dans ces lieux inconnus pleins d’incertitude , exposé à des risques imprévisibles que de cette douleur intense indescriptible qui nous consume, du fait de cette brutale séparation. Qui pourra nous donner ce profond bonheur spirituel de ces plus beaux moments de béatitude, d’élévation de notre vie, ce gros cadeau qu’est l’hommage que vous aviez rendu cette nuit à notre regretté père El Hadji Assane , fervent talibé , fidèle et loyal serviteur et soldat dans les années de braise, jusqu’à la fin de ses jours de Sérigne Cheikh Al Makhtoum.

Aujourd’hui, le cœur étreint par le chagrin et l’émotion , nous continuerons de proclamer et de revendiquer toujours haut et fort avec fierté notre statut de « talibé » de disciple de la famille Sy de Cheikh Ahmet Tidiane Shérif . Vous êtes retourné à notre Créateur, Allah le Tout Puissant, auprès de vos illustres parents , après avoir une vie bien remplie, ayant fait plus que vous ne pouviez pour les autres . Vous avez fait vôtre cette conception du poète du vrai bonheur : « Un parfum que l’on répand autour de soi sans en verser une seule goutte sur soi même. » Quelle noblesse de cœur et d’esprit !

Cher père et ami dont l’ élégance s’est toujours conjuguée en parfaite harmonie avec la connaissance spirituelle et temporelle, l’éloquence académique en langue ouolof arabe, français et anglais , dans une symphonie lyrique pour se fondre et se disperser tel un fleuve dans les confluents de l’érudition et de l’humilité , qui comblera ce vide que vous avez laissé derrière vous ? Notre cher Khalife Général Sérigne Mbaye Sy Mansour, gardien de ce lumineux sanctuaire dont les saints perçoivent l’éclat scintillant depuis Fezz où repose le fondateur de la confrérie et Bagdad, Karbala la ville martyr de Al Hussein (Assane) petits fils du Prophète PSL. Nous lui réitérons nos vœux et prières pour une longue vie et une bonne santé. Ce Saint homme préserve avec intransigeance, sans concession aucune les valeurs de la « Tarikha » Tidiane adossée aux règles strictes et exclusives de la Sunna, sans mélange de nature et d’objet avec le « Farata », encore moins le « Bda », la pagaille, pardon le paganisme , se fondant exclusivement sur la rigueur, l’honnêteté, le travail, la générosité, la charité , la paix , le dialogue avec toutes les autres confréries , notamment nos chers frères et sœurs de la paisible communauté chrétienne ainsi que nos autorités coutumières. Longue vie à notre chère mère Sokhna A. D, ses enfants à notre chère tante Mame B.N, à vos enfants effacés, à la conduite irréprochable et à toute la famille de Elhadji Malick Sy . Longue vie et bonne santé à notre cher père El Hadji Mansour Mbaye grand témoin de l’histoire et acteur de ces moments historiques.

Ce regard , ce sourire , cette voix angéliques , illumineront pour toujours nos cœurs et raviveront notre foi . Que le Seigneur Miséricordieux , avec la dévotion entière de votre famille toute leur vie durant nous accorde son pardon.

Sy Malick, merci pour tout. Qu’Allah le Tout Puissant vous accueille dans son Paradis?