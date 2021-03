Me El Hadji Diouf accuse Sonko d’être un criminel

Face à la presse, ce jeudi, Me El Hadji Diouf n’a pas du tout raté le leader de Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko. Le président du Parti des Travailleurs pour le Peuple (PTP) qui traite Sonko de « criminel » l’accuse d’avoir envoyé des jeunes pour incendier sa maison.

Me El Hadji Diouf, sur le pied de guerre, ne compte pas laisser cette chose passer. Selon lui, une personne dangereuse a choisi le mensonge pour utiliser les jeunes pour attaquer des personnes. « Je ne laisserai point un individu dangereux prendre le pays », tonne-t-il. Avant de rajouter : « Le criminel Sonko doit payer il ne peut pas m’intimider. Il ne peut pas prendre en otage les sénégalais par la violence », fulmine la robe noire.

Et toujours selon Me Diouf, ses militants pouvez faire la même chose, en attaquant le domicile de Sonko. Mais : « ils ne sont pas barbare. Et Sonko n’aime pas le Sénégal », lance-t-il.

Le leader du PTP va trainer le député et candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, en justice. « Je vais porter plainte contre Ousmane Sonko pour tentative d’assassinat », révèle la robe noire.

L’avocat d’Adji Sarr n’a pas été tendre avec Ousmane Sonko. Avant de faire une révélation de taille : « tout ce qui est dit sur Adji Sarr est faux ».

Fatou Boundaw Manga (stagiaire)