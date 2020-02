Me Elhadj Diouf : « Celui qui s’agrippe aux grilles du palais et se bat avec les gardes, on doit l’abattre »

La réaction de Me Elhadj Diouf sur l’incarcération de Guy Marius Sagna est-elle indélicate ? En tout cas, invité de la Rfm, hier, il a affirmé que l’activiste aurait dû être abattu.

« C’est faux de dire que Guy Marius a été emprisonné parce qu’il manifestait contre la hausse des prix de l’électricité. Il a fait une infraction. Celui qui va au palais, s’agrippe aux grilles et se bat avec les gardes rouges, on doit t’abattre. C’est ce qu’en dit le droit et le règlement du palais (Da ñu la wara dor bal nga dee) », a déclaré la robe noire. Une déclaration qui ne plaira pas du tout aux membres de « Ñoo Lank » et de « Frap-France Dégage ».