Me Moussa Diop est maudit…Il insulte après son limogeage

Viré de Dakar Dem Dikk : Me Moussa Diop s’en prend à tout le monde

Me Moussa Diop peut se transformer en un homme nuisible. Même limogé de son poste de directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD), il poursuit toujours ses sorties dans la presse pour s’en prendre à tout le monde. Me Moussa Diop défie le Sénégal, ses lois et institutions, et ne respecte pas ses hommes politiques. Comme le montre sa dernière sortie stupide auprès de nos confrères de Source A.

Dans une interview accordée à ce quotidien, Me Moussa Diop déclare haut et fort : « Je ne m’appelle pas Khalifa Sall… ». Bien sûr qu’il ne s’appelle pas Khalifa Sall. Mais que cherche-t-il à dire par là ? Et comment peut-il dire ça ? Me Moussa Diop à n’en pas douter, insulte Khalifa Sall ainsi que la justice sénégalaise qui avait condamné ce dernier.

Il est temps que Me Moussa Diop soit freiné. Il aime se distinguer à travers des sorties pleines de maladresses. Me Moussa Diop se prend pour le plus « diplômé » ainsi que le plus « intelligent » au Sénégal. D’ailleurs, ses diplômes, il les traîne partout avec lui. Il devient dangereux. En lançant : « Je ne m’appelle pas Khalifa Sall », l’ancien DG de Dakar Del Dikk cherche à déclarer qu’il n’est pas un « mouton » comme l’ancien maire de Dakar condamné par une « mauvaise justice ».

Pire, il menace : « J’ai vu une tentative de liquidation dans la presse. Ils n’ont qu’à se préparer tous ceux qui jouent à ce jeu-là ». Il avertit même de se livrer à des déballages après sa cérémonie de passation de service à la tête de DDD

L’ex Dg provoque toute la justice sénégalaise. Ce qui ne l’agrandit pas en tant que, avocat de métier. Deug deug, c’est un homme maudit.

La rédaction de Xibaaru