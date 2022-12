Menace sur l’environnement : Mamina Kamara fait le diagnostic 

Invité de « Midi Mag » de nos confrères de la RTS 2 de ce Jeudi 1er Décembre 2022, l’environnementaliste et climatologue Mamina Kamara s’est livré à un exercice très sérieux sur l’état des lieux de la menace sur l’environnement au Sénégal et les conséquences. Avec ses connaissances avérées dans ce domaine, le Secrétaire général de l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie a fait le point avec un constat qui fait froid au dos.

Du nord au sud, l’ancien Président du conseil départemental de Bignona a souligné le désastre qui a anéanti l’environnement dans certaines localités du pays. Les seules réserves forestières significatives du pays se trouvent principalement en Casamance et dans une certaine mesure au Sénégal oriental. Mais ici aussi, Mamina Kamara a relevé la menace sérieuse et l’agression que subit l’environnement au quotidien.

Les seules forêts qui restent sont agressées de façon anarchique couronné par un trafic international qui pèse beaucoup sur la survie de l’environnement. Cette dégradation des écosystèmes a conduit au dérèglement climatique que nous vivons, a expliqué le technicien.

C’est pourquoi Mamina Kamara estime qu’il faut agir vite partout dans le pays et en Casamance en particulier pour sauver ce qui reste de nos massifs forestiers. La sensibilisation semble être un atout pour gagner le combat selon l’expert Kamara.

Mais connaissant les efforts que l’Etat consentit dans ce combat, Mamina Kamara estime qu’il faut renforcer pour densifier la lutte que mène déjà les services et eaux et forêts en collaboration avec toutes forces de défense et de sécurité. Le combat doit être inclusive selon Mamina Kamara qui a rappelé l’option de l’Etat qui consiste à renforcer la résilience des communautés par la création d’activités alternatives pour réduire le business du bois.

Concernant la géopolitique mondiale sur l’environnement, Mamina Kamara salue les grandes décisions qui découlent des grandes rencontres internationales. En parlant de la COP 27, le climatologue se réjouit des mesures prises mais Kamara pense que les pays industrialisés et l’Afrique doivent, chacuns, en fonction de sa position et son impact sur l’environnement agir de façon proportionnelle en tenant compte du fait que l’Afrique est en phase de construction.

L. Badiane pour Xibaaru