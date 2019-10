Messi se prononce sur sa relation avec Griezmann!

Après le choc face à l’Inter, Lionel Messi a été appelé à commenter les propos de son coéquipier. Transfert chaotique et intégration compliquée. Arrivé au Barça en juillet dernier pour 120 millions d’euros, Antoine Griezmann peine à s’exprimer avec les Blaugranas. Sur le terrain et visiblement dans les vestiaires, comme en atteste la relation qu’il entretient avec Lionel Messi.

“Aucun problème” “La communication est difficile entre nous. Il ne parle pas beaucoup et moi non plus”, a confié le Français en conférence de presse avant de tempérer. “ On a pris quelques matés, on est sur la bonne voie. Il a été souvent blessé, c’est compliqué de travailler cette connexion sur le terrain, mais je crois qu’on est deux bons gars, je suis là pour aider tous les joueurs de l’équipe.” Une sortie qui n’est pas passée inaperçue.

Les déclarations de Griezmann ont rapidement été interprétées comme un aveu de conflit entre les deux stars. L’Argentin s’est présenté face aux journalistes après la victoire face à l’Inter et s’est attelé à calmer le jeu. “Franchement, il n’y a aucun problème. Notre relation grandit petit à petit. Tout le monde s’entend bien dans le vestiaire”, a assuré la Pulga, des propos rapportés par RMC Sport.