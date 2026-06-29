Meurtre à Mbacké : le principal suspect arrêté…douze proches de la victime interpellés pour

L’enquête ouverte après le meurtre d’un jeune homme dans le quartier Diamaguène, à Mbacké, a connu un développement rapide. Le présumé auteur du coup mortel a été arrêté à Koungheul alors qu’il tentait de prendre la fuite. Dans le même temps, une opération policière menée près du domicile mortuaire a conduit à l’interpellation de douze individus en possession de stupéfiants.

Le Commissariat urbain de Mbacké a annoncé l’arrestation, le dimanche 28 juin 2026, du principal suspect dans l’affaire du meurtre d’un jeune homme survenu dans la nuit du 27 au 28 juin au quartier Diamaguène.

Selon les autorités policières, une enquête a été ouverte immédiatement après les faits afin d’identifier et de retrouver l’auteur présumé. Les investigations, combinées à une forte pression exercée sur le terrain, ont permis de localiser le suspect à Koungheul, devant le district sanitaire de la ville, alors qu’il tentait de quitter le territoire national.

Face à l’étau qui se resserrait autour de lui, le mis en cause aurait finalement communiqué lui-même sa position exacte aux enquêteurs, s’inscrivant ainsi dans une démarche de reddition avant son interpellation.

Cette arrestation intervient quelques heures après une vaste opération de police menée vers 15 h 30 sous la supervision du chef du Commissariat urbain de Mbacké. Déployés dans le quartier Diamaguène, les policiers ont surpris douze individus, tous présentés comme des amis et compagnons de la victime, réunis sur une natte à proximité du domicile mortuaire, où ils disaient attendre l’arrivée du corps en vue de son inhumation.

La fouille effectuée sur place a cependant révélé une importante quantité de produits stupéfiants. Les policiers ont saisi huit cornets de chanvre indien, quatre joints déjà entamés ainsi qu’une soixantaine de comprimés d’ecstasy de différentes formes et couleurs, communément appelés « Volets » ou « Souss ». Un paquet de cigarettes vide et des allumettes figuraient également parmi les objets saisis.

Les douze individus ont été immédiatement placés en garde à vue pour détention et usage collectif de stupéfiants.

De son côté, le principal suspect est arrivé au commissariat de Mbacké aux alentours de 23 heures. Au cours de son interrogatoire, il aurait reconnu être l’auteur du coup de couteau mortel. Pour expliquer son geste, il a déclaré avoir agi à la suite d’une altercation avec la victime, affirmant que cette dernière le menaçait de mort depuis plus tôt dans la journée. Il est actuellement placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête du chef de meurtre.

La dépouille de la victime se trouve toujours à l’hôpital Dianatoul Mahwa. Elle doit être transférée dans la soirée du 29 juin à l’Hôpital Général Idrissa Pouye (HOGGY), à Dakar, où une autopsie est prévue dans la matinée du 30 juin afin de déterminer avec précision les circonstances du décès.

Les investigations se poursuivent pour faire toute la lumière sur cette affaire.