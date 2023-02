Mimi Touré a du soutien à Kédougou pour 2024

La déclaration a été faite ce dimanche 5 février 2023 au quartier Tripano par M. Ibrahima Diallo, le coordonnateur régional du mouvement « Horizon 2024 avec Mimi Touré » à Kédougou au cours d’une mobilisation de ses militants.

L’objectif de cette mobilisation est articulé autour de trois points à savoir : exprimer et manifester notre soutien à Mimi Touré, soutenir et encadrer sa candidature en 2024 et enfin dénoncer l’injustice et l’acharnement du gouvernement de Macky Sall et le Benno bokk Yaakaar sur Aminata Touré dite Mimi.

« Mme Aminata Touré a été premier ministre du Sénégal, Ministre de la Justice et députée à l’Assemblée nationale. Ce mouvement Horizon 2024 avec Mimi Touré est une façon de mobiliser la base à Kédougou en vue de la prochaine élection présidentielle de 2024 »

Ce mouvement est plus que jamais déterminé à soutenir son mentor Mimi Touré qui reste le profil idéal pour la présidentielle de 2024.

« Nous soutenons la candidature de Mme Aminata Touré à cause des injustices qu’elle subit venant du gouvernement de Macky Sall. Cette dame mérite un notre soutien pour le développement du Sénégal. Et nous disons NON à la candidature de Macky Sall en 2024 » a précisé M. Ibrahima Diallo, coordonnateur du mouvement horizon 2024.

Par ailleurs, les membres du mouvement « Horizon 2024 avec Mimi Touré » se disent prêts à tout. C’est pourquoi ils ont invité le camp de Benno Bokk Yaakaar à stopper cet acharnement contre leur candidate.

Adama Diaby Kédougou pour xibaaru.sn