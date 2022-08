Ça chauffe à Benno…Les ministres, DG et PCA chez les charlatans et féticheurs

C’est le branle-bas de combat chez les ministres et DG qui n’ont pas fait le job lors des législatives. Selon des sources, plusieurs ministres, PCA et DG qui ont échoué face au monstre de Yewwi, sont en quête de puissants marabouts et féticheurs qui pourront leur permettre de toujours siéger au conseil des ministres et de garder leurs postes juteux. Certains d’entre eux ont même fait appel à des sorciers vaudous qui ont été ramenés du Bénin. Ils veulent tous éviter la guillotine de Macky.

Cela ne doit être une surprise pour personne, tant les dignitaires perdants du régime, à l’occasion d’échéances électorales sous nos cieux, nous ont habitués à se ruer vers les charlatans et autres féticheurs pour espérer trouver auprès d’eux protection. A chaque fois que des élections se terminent, vient le temps de rendre des comptes. Chacun répond sur ce qu’il a fait, sur ce qu’il n’a pas fait. Les perdants sont tout simplement envoyés à la guillotine.

Pour des dignitaires, c’est la perte de tous les privilèges. Or, ce sont des gens prêts à tout pour s’accrocher à leurs privilèges. Ils sont prêts à sortir loin de nos frontières, rien que pour trouver des féticheurs et autres charlatans qui pourront les aider à échapper à la guillotine. Ces hommes sont dangereux, ils sont capables de faire toutes sortes de sacrifices même humains, rien que pour conserver leurs privilèges.

Ce n’est pas pour rien que la psychose règne chez les populations à chaque fois que des élections approchent ou viennent de se terminer au Sénégal. Car, ce sont des périodes où les disparitions d’enfants deviennent nombreuses. Les personnes vivant sous un handicap ne sont pas elles aussi à l’abri, et c’est souvent la terreur chez les albinos. Tout ceci, parce qu’il y a une catégorie de Sénégalais qui pensent vivre sous des privilèges quel qu’en soit le prix.

En réalité, ces dignitaires du régime qui sont capables de pires monstruosités en s’attachant les services de charlatans et autres féticheurs auraient pu s’épargner d’une telle situation, si vraiment ils agissaient pour le bien-être des populations, étaient proches d’elles. Au contraire de tout cela, ils ont toujours affiché leur arrogance, leur mépris auprès des populations. Ils n’acceptent de se rapprocher d’elles qu’à l’occasion d’échéances électorales.

Ils ont toujours agi comme si les populations constituaient du bétail électoral pour eux. Or, ces dernières sont loin d’être dupes. Cela ne doit être guère une surprise si au cours des élections législatives de ce dimanche 31 juillet, tous ces dignitaires si arrogants, ont tous mordu la poussière devant leurs vis-à-vis de Yewwi ou de Wallu. Aujourd’hui, ils n’ont d’autre choix que d’avoir recours aux services de féticheurs et charlatans.

Dans leurs domiciles, ou dans des appartements qu’ils louent ailleurs, ils placent loin de tous les regards, tous les charlatans et féticheurs dont ils se sont attachés les services, dans l’espoir que ceux-ci parviendront à leur faire échapper à l’épée de Damoclès qui déjà plane au-dessus de leurs têtes. Quitte à vider tous leurs comptes en banque pour les remettre à leurs féticheurs et charlatans et à se soumettre à des sacrifices de tous genres.

Tout ce qui compte pour eux, c’est envoûter le Président de la République qui, après lecture des différents résultats au sortir d’élections, doit toujours prendre les mesures idoines qui s’imposent. Ce qui commence par se débarrasser de tous les perdants au sein de son équipe pour mettre à leur place des gens plus compétents qu’eux. Macky Sall est en train de mettre les réglages sur l’équipe qu’il va mettre sur place, et il y a déjà certains qui ne dorment pas et qui courent derrière les féticheurs et charlatans.

Mame Penda Sow pour xibaaru .sn