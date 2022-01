Ministres et DG battus…Cheikh Gadiaga demande à Macky de couper des têtes

Face à la défaite cinglante de certains Ministres et Direc- teurs généraux dans leurs localités à l’issue des élections locales, Cheikh Mbacké Gadiaga a demandé au Chef de l’Etat de sévir. Face, de renvoyer les loosers. Les Ministres et Directeurs généraux qui ont perdu dans leurs localités lors du scrutin du dimanche dernier ne doivent plus avoir leurs places au sein du gouvernement. C’est la conviction de l’homme d’affaires, Cheikh Mbacké Gadiaga qui faisait face à la presse.

« Le président doit tirer une leçon politique de la dé- faite des Ministres et Directeurs généraux. Nous demandons au président de la République de les renvoyer du gouvernement et d’actionner la Justice pour les auditionner sur leurs gestions des ministères et structures qu’ils dirigeaient. Car, c’est cette absence de sanction qui fait que les populations ont voté contre le pouvoir lors de ces Locales », a sollicité l’homme d’affaires auprès du Chef de l’Etat qui n’a pas manqué à fustiger les querelles intestines au sein du gouvernement.

Plus loin, Cheikh Mbacké Gadiaga, repris par Vip people, pense que, contrairement à beaucoup d’observateurs et analystes politiques, ces élections ont montré que les Sénégalais soutiennent la politique du Chef de l’Etat. « Les membres du gouvernement qui ont perdu ont été sanctionnés à cause de leur inaccessibilité. Ces Ministres et Dg ont voulu profiter de ces élections pour tisser un élan de solidarité et de proximité avec les populations. C’est pourquoi, ces Ministres et Dg ont été sanctionnés par les populations », croit savoir l’homme d’affaires qui se félicite de la victoire du patron de CCBM, Serigne Mboup, élu maire de Kaolack.

D’après Monsieur Gadiaga, certaines proches du Président n’ont pas pour la victoire de Bby. Toutefois, il a tenu à féliciter les membres du gouverne- ment qui ont gagné dans leurs localités.

Sur un autre registre, il a adressé ses félicitations à l’Opposition qui, selon lui, a répondu au président de la République dans son message pour des élections paisibles. Enfin, Cheikh Mbacké Gadiaga a demandé au Chef de l’Etat de mieux soutenir le secteur privé et les hommes d’affaires.