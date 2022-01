Un autre lutteur sénégalais battu en MMA. Après Reug Reug et Bombardier, Siteu a été battu, ce samedi, lors de son troisième combat dans ce sport par Jakori Savage.

And the ref has seen enough! One might say that was a "Savage" display! #LFA121 #GeauxTigers

Jakori Savage! pic.twitter.com/pvqBqXWKMS

— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) January 15, 2022