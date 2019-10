Modou Lo nie sur le fait qu’on dit que Balla Gaye est sa bête noire

En deux confrontations entre Modou Lô et Balla Gaye 2, la victoire est allée à la faveur du Lion de Guédiawaye. Des tournures, qui pour certains, fait du fils de l’ancien lutteur, Double Less, la bête noire de l’enfant des Parcelles assainies. Mais le nouveau Roi des arènes, Modou Lo rejette fermement cette considération.

‘’Ceux qui le disent, racontent leur vie. Dieu a juste fait qu’il a deux victoires sur moi. C’est tout’’, dit-il dans un entretien avec le quotidien sportif Record. ‘’Si je dois douter de mes capacités à battre un lutteur dans l’arène, je préfère dénouer mon nguimb et aller faire autre chose’’, ajoute-il. Depuis longtemps, une grande rivalité existe entre Modou Lô et Balla Gaye 2. Et leur combat s’annonce comme le plus grand choc de l’arène.