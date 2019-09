Modou Lo…la personne la plus convoitée

Le dimanche 28 juillet 2019, Modou Lo vient d’atteindre définitivement le sommet des VIP après sa victoire sur Eumeu Sène au stade Leopold Sédar Senghor de Dakar.

Après cette belle victoire il devient officiellement le roi des arènes et la personne la plus convoitée. En effet la tête de fil de l’écurie Rock Energie attire plusieurs sponsors, opportunité saisit par son entourage pour vendre son image. « Bien-sûr, il y’a énormément de sponsors et de promoteurs qui sont venus et qui continuent de solliciter les services de Modou Lo, depuis sa victoire contre Eumeu Sène. En tant que roi des arènes c’est normal. C’est à nous de vendre son image » confie Birame Gningue, manager de l’actuel roi des arènes à l’Observateur.

Le manager va plus loin selon lui « les promoteurs nous demande de choisir notre propre adversaire ». Mais selon Birame Gningue, Modou a besoin de repos et de concentration.