UNESCO : Du ridicule à l’impopularité

Analysant la réponse ferme et univoque du chef de l’État à la suite de la question de la journaliste Ndeye Marieme Ndiaye du groupe Sud Communication en marge du message à la Nation du chef de l’exécutif, un sentiment de fierté devrait animer l’ensemble du peuple sénégalais.

En effet Macky Sall, homme de l’année 2020 selon le fin Cheikh Yerim SECK avec qui nous sommes en phase, a encore une fois marqué les esprits de ses mendants mais surtout administré une douche froide aux lobbys et autres organisations œuvrant dans la promotion et le financement d’anti valeurs totalement aux antipodes de notre civilisation. L’on se rend compte que notre pays reste un Etat Nation dont la souveraineté ne souffre d’aucune ambiguïté. Malgré les analyses subjectives d’une certaine classe politique et de leaders d’organisation de la société civile encagoulés politiciens.

Le Sénégal reste un pays où les valeurs, héritées de nos arrières grands parents, sont partie intégrante de notre vécu. Elles sont, sans exagération, irréversiblement ancrées, j’allais dire dogmatiques.

La volonté de l’UNESCO d’introduire ou de faire introduire dans nos programmes scolaires un module dont le fondement tire sa quintessence de l’idée d’une promotion absolue d’une liberté aussi grave que celle du choix libre de l’orientation sexuelle émane d’une terrible méconnaissance de nos valeurs de Kersa, de Jomm, de Fouleu, de Fayda,… L’époque coloniale, disons-le tout de suite, a été plus difficile à affronter face à la détermination impérialiste d’imposer une culture qui n’a jamais connu de succès face à la fermeté des mame Seydil Hadj Malick, Cheikh Ahmad Bamba, Cheikh Oumar Foutihou Tall,… jusqu’aux Hiayacinte Thiandoum, Elhadj Maodo Sylla, etc. l’UNESCO, organisme que nous respectons, ignore l’histoire du Sénégal.

C’est la raison principale pour laquelle elle osa convoquer séminaire à Saly en vue de l’introduction d’un module « Éducation à la santé de la reproduction », sujet qui remet sur la table la lugubre problématique du Genre »!

Les débats ont vite permis aux vaillants enseignants, à nos collègues syndicalistes, de débusquer la stratégie et de l’attaquer à la mesure de sa dangereuse dimension. En effet, l’élève est le principal vecteur et le meilleur relai pour partager défendre et entretenir une nouveauté, surtout si celle-ci l’accroche ou l’intéresse. Heureusement ! Le modus operandi de ces promoteurs des libertés ne passera pas, encore une fois, au Sénégal.

Cela ne doit quand même point nous pousser à baisser la garde. Au contraire ! Il devient urgent pour nos officiels d’être encore plus regardants quant à ce qui se trame chaque jour un peu plus sous nos cieux. Une voix autorisée (celle du ministre de l’éducation) s’y est prononcé certes, mais nous invitons les parents d’élèves à plus de vigilance.

Exigeons que le catéchisme et l’éducation religieuse figurent toujours dans les programmes et bien enseignés. Bible et Coran rejettent ces sottises. Nous restons sereins sachant que tant que le président Macky Sall sera au pouvoir, jamais de telles idées ne vont prospérer chez nous. Une chance n’est-ce pas ?

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste communiquant.