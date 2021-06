Moïse Rampino refait le match Sénégal-Zambie

Nampalys Mendy, homme du match!

Certes, l’équipe Zambienne, amputée de neuf de ses cadres, n’est pas une foudre de guerre mais il paraît important de féliciter les joueurs après leur prestation somme toute correcte.

Gomis est toujours égal à lui même. Rassurant sur sa ligne, il a fait preuve de grande classe avec à la clef des parades décisives. (8/10)

La défense a tiré son épingle du jeu dans l’ensemble du match. Les latéraux (Saliou Ciss (6/10) et Gassama (6/10)) ont su apporter le surnombre en attaque. Diallo (6,5/10) a rassuré par la justesse de ses passes. Koulibaly (6/10) est quant à lui toujours aussi solide qu’un baobab.

Au niveau du milieu de terrain, ce fut une satisfaction moyenne car dans l’entrejeu, l’animation n’a pas été au rendez-vous. Le danger provenait surtout des ailes avec un Ismaila Sarr (8/10) tout feu tout flamme. Son décalage à gauche a permis à Sadio (7,5/10) d’être beaucoup plus libre en se positionnant comme électron libre de ce match. Ce qui lui a permis d’être beaucoup plus tranchant dans le dernier tiers. Crépin (6,5/10) a su apporter le surnombre sur son côté droit.

Boulaye Dia (6/10) a permis, de par sa vivacité, à Sadio Mané d’être beaucoup plus entreprenant.

L’équipe semblait plus tôt jouer en 4-2-3-1 en phase offensive et en 4-4-2 en phase défensive.

La seule chose à corriger serait peut être au niveau de l’entrejeu où Nampalys Mendy (9/10) a été énormissime. Il joue toujours vers l’avant en première intention si bien qu’il était finalement le dépositaire du jeu des lions en tant que numéro 6. Il a le même profil que Gana (6/10) qui a joué frein à main.

Un duo Mendy-Pape Mactar Sarr ferait sans nul doute l’affaire et permettrait d’avoir beaucoup plus de fluidité dans l’entrejeu. L’âge de Pape Mactar Sarr ne doit pas être un handicap. Entre Mendy et Gana, un doit impérativement rester sur le banc puisqu’ils ont un profil identique. Au vu du match d’aujourd’hui, il apparaît clairement que Mendy est beaucoup plus complet que Gana.

La victoire est importante mais n’oublions pas que nous avions des joueurs locaux en face. Au coach, de tirer les enseignements idoines pour permettre à l’équipe de progresser afin d’avoir ce rouleau compresseur dont tout un peuple rêve.

Moïse Rampino