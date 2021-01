Moïse Sarr…son faux combat contre Boubacar Seye et la Diaspora

Moïse Sarr en fait trop avec la plainte et l’interpellation de Boubacar Seye de Horizon sans Frontières (HSF). Par cet acte, Moïse Sarr déclenche-t-il la hache de guerre contre la diaspora qui voit son principal défenseur arrêté et humilié…

Boubacar Sèye : L’empêcheur de tourner en rond aux yeux de Moïse Sarr

Boubacar Sèye de Horizons sans Frontière (HSF) qui fait l’objet d’une arrestation depuis la nuit du vendredi dernier à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), était devenu un véritable empêcheur à tourner en rond aux yeux du secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’Etat Moïse Sarr. Boubacar Sèye était devenu un élément trop gênant pour Moïse Sarr. Et sa tête avait été mise à prix depuis trop longtemps.

Boubacar Sèye a toujours été le premier sur le front lorsque les droits des Sénégalais vivant à l’extérieur sont bafoués. Là où le gouvernement pêchait par son manque de réactivité. Boubacar Sèye a toujours dénoncé les nombreuses exactions et brimades dont sont victimes des Sénégalais de l’extérieur. On l’a vu récemment s’activer sur le sort de nos nombreux compatriotes candidats à l’émigration clandestine et qui empruntaient des pirogues pour rallier l’Europe par la mer.

Justement, c’est parce qu’il a dénoncé la gestion de fonds mis à la disposition de l’Etat du Sénégal par l’Union européenne (UE) pour lutter contre l’émigration clandestine qu’il est aujourd’hui sous les verrous.

Tout le monde a vu l’acharnement avec lequel le secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’extérieur se distingue sur l’affaire Boubacar Sèye. Moïse Sarr en fait décidément trop sur cette affaire, exigeant même de Boubacar Sèye qu’il fournisse les preuves de ses accusations sur la gestion de ce financement de l’UE, s’il veut retrouver la liberté.

Un homme comme Boubacar Sèye qui lutte pour les droits des Sénégalais de l’Extérieur avec la hargne qu’on lui connait, devrait être considéré comme un allié de l’Etat du Sénégal plutôt que son ennemi. Boubacar Sèye n’a pas diffamé. Il n’a fait que son rôle d’alerte et offert à l’Etat l’occasion de s’expliquer sur comment a été géré ce financement de l’UE.

Moïse Sarr cherche-t-il tout simplement à plaire au Chef de l’Etat Macky Sall en faisant jeter en prison un citoyen, un patriote sénégalais qui se bat contre l’émigration clandestine et pour la diaspora ?

Et puis Moïse Sarr, peut-il jouer le rôle de la justice en indiquant que Boubacar Sèye doit les preuves de ses accusations, s’il veut être libre de toutes poursuites ? Ce n’est pas là son rôle. Son rôle doit être d’accompagner dans leurs efforts des hommes comme Boubacar Sèye dans leurs combats au profit des Sénégalais de la diaspora. Il doit en faire des partenaires, si vraiment lui-même est soucieux du sort de nos compatriotes vivant à l’extérieur.

La rédaction de Xibaaru