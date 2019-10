Acculé sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines par des Sénégalais qui l’accusent de ne défendre que ses propres intérêts, le président de l’Association des Consommateurs du Sénégal (Ascosen), Momar Ndao, ne compte pas quitter la tête de cette structure. Dans une interview accordée au quotidien Les Echos, M. Ndao assure travailler avec ardeur pour la défense des intérêts des consommateurs.



« Je n’ai pas créé l’Ascosen. Ça a été créé par d’autres, j’y ai adhéré en tant que membre simple, membre de la commission de transport. J’ai bien travaillé jusqu’à ce qu’on m’élise président quand le président à l’époque a démissionné. Si les membres de l’Ascosen ont confiance en moi, pourquoi ils vont me changer », se demande-t-il



Il poursuit : « aujourd’hui, il y a d’autres associations de consommateurs et les présidents ont duré plus que moi à la tête. Il y en a qui sont la depuis 90, moi je n’ai été président qu’en 94, donc pourquoi ne pas poser ces questions-là. C’est un mauvais procès, c’est une approche de politicien et j’ai laissé tomber la politique depuis 16 ans ».



A la question de savoir s’il compte démissionner, Momar Ndao de répondre : « pourquoi je vais quitter. Je ne vois pas pourquoi je devrais quitter. Les membres ont encore confiance en moi, le jour où ils désirent me remplacer, je quitterai la présidence et non l’association, parce que c’est une question de conviction ».