Mondial 2022…Les matches préliminaires en Afrique

Le tirage au sort des préliminaires de la Coupe du monde 2022, prévue au Qatar, a été effectué ce lundi au Caire en Egypte. Ces préliminaires verront 28 nations s’affronter pour une qualification pour la phase de groupe.

On retient quelques affiches intéressantes dont celle qui oppose le Togo aux Comores. Les deux équipes sont déjà dans le même groupe dans les éliminatoires de la CAN 2021. Autre affiche intéressante, celle qui oppose la Gambie à l’Angola, qui a participé à la CAN 2021. Le Zimbabwe, également présent à la dernière CAN, affronte la Somalie.

Les rencontres (aller – retour) de ces préliminaires se joueront entre le 2 et le 10 septembre prochain.

Voici les matchs des préliminaires :