Mondial de basket: Les USA battus par la France

L’exploit restera dans l’histoire du basket français. Les Bleus ont réussi à battre les États-Unis lors des quarts de finale en Chine pour le Mondial 2019, mercredi 11 septembre à Dongguan sous le score de 89 à 79. Il s’agit du premier échec en compétition officielle d’une équipe 100 % NBA depuis 2006, lors de la demi-finale du Mondial contre la Grèce (101-95).

« On est venu pour gagner. En 2014, nos rêves se sont écoulés (Mondial en Espagne). Ce soir on a montré beaucoup de détermination et c’est pour cela que l’on a gagné. Perdre face à l’Australie sans jouer notre basket nous a servi. On doit être des « chiens » sur le terrain », lâche Evan Fournier sur Canal+ Sport.

« Quelle émotion, on était prêt pour ce match on voulait se racheter après la défaite face à l’Australie on veut aller au bout on était persuadé de les battre on est un groupe confiant qui peut aller au bout », avance Frank Ntilikina. « Nous affronterons en quart de finale la meilleure équipe de la compétition, mais jusqu’à preuve du contraire, nous avons toutes nos chances », racontait Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus, avant cette confrontation.