Monsieur le ministre, vous aussi ! Par Abdoulaye Thiam

Nous avons à plusieurs reprises rappelé dans ses mêmes colonnes que trois irrédentismes sont à éviter pour ne pas brûler notre cher Sénégal. Il s’agit de l’irrédentisme régional. L’irrédentisme religieux. Enfin, l’irrédentisme ethnique. Notre pays a frôlé le chaos avec le premier. Comme si cela ne suffit pas, des politiques y ajoutent la discrimination et/ou le favoritisme dans le recrutement des agents au sein de l’administration publique. Toute honte bue, dans une vidéo devenue virale, sur les reseaux sociaux, Monsieur Ibrahima Sy, ministre de la santé et de l’action sociale, annonce qu’il privilégie toujours des militants du Pasfef quand des CV arrivent dans son cabinet.

« Les gens sont libres. Ils n’appartiennent à personne. Nous devons donc adopter une démarche pour qu’ils reviennent dans notre camp, pour qu’ils adoptent notre projet, qu’ils épousent notre vision, qu’ils acceptent de voter pour nous. J’y accorde une importance capitale. Au sein de mon ministère, à chaque fois qu’on me remette un CV, la première chose que je demande, c’est de savoir si la personne est membre du Pastef ou pas ? Parce que ma priorité, c’est de placer des membres du Pasfef», a-t-il déclaré en langue nationale peul. Tenir de tels propos dans une République est d’une extrême gravité. Surtout que le Premier ministre, Ousmane Sonko et le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye incarnent une certaine rupture afin que les Sénégalais soient tous d’égale dignité devant la loi et que la «méritocratie» devienne une réalité. C’est d’ailleurs le lieu de relever la cinglante réponse du président du Pastef à un « journaliste » qui a eu l’outrecuidance de soutenir que les cadres de Matam ne sont nommés dans son gouvernement. Une question certainement sur commande des hommes politiques de cette région qui ne sont mus que par leurs propres intérêts et qui agitent toujours la fibre régionaliste voire ethnique pour semer la zizanie, dans les têtes des populations.

Dans sa réponse, Ousmane Sonko, a rappelé que le directeur de l’ARTP, Dahirou Thiam est certes originaire de la région de Matam. Pourtant autant, il n’a pas été nommé pour s’occuper des Matamois, mais plutôt de tous les Sénégalais. Il devrait en être ainsi dans une République digne de son nom. Malheureusement, son ministre de la santé et de l’action sociale, ne voit pas les choses ainsi. Sa malheureuse sortie tranche d’avec le discours de Sonko, jette l’opprobre sur le PROJET du Pastef et va inquiéter plusieurs jeunes diplômés qui ne sont d’aucune obédience politique et/ou qui seraient même, membres d’autres partis. Monsieur Sy théorise tout simplement le parti à la patrie. Autrement dit, pour pouvoir travailler au sein du département de la santé et de l’action sociale, il faut disposer de la carte du Pastef. C’est tout simplement inacceptable. Osons espérer d’ailleurs qu’il ne pousse une telle folie jusque dans nos hôpitaux en intimant l’ordre aux médecins de soigner en priorité des patients pastefiens.

Nul n’ignore toutefois qu’il y a toujours eu malheureusement dans ce pays, des recrutements politiques, mais qu’un ministre de la République en parle avec une certaine désinvolture comme Ibrahima Sy, l’a fait devant ses militants, c’est quand même inquiétant. Il vient tout simplement de franchir le Rubicon. Et des mesures s’imposent pour rassurer les Sénégalais face à une telle dérive qui n’honore pas notre pays.

Abdoulaye THIAM (Sud Quotidien)